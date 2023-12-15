Akrabasını göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlıdan pişkin savunma: 'Alkol ve uyuşturucu etkisindeydim'

Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:23

Güncelleme: 15.12.2023 - 12:24

Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak’taki 2 katlı binanın 1’inci katında, Vedat Bora ile akrabası E.A. arasında tartışma çıktı.

Sokağa taşan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bora, akrabası E.A. tarafından kalbinden bıçaklandı. Bora, kanlar içinde yerde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bora kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

PİŞKİN SAVUNMA

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde E.A. dün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı alkol ve uyuşturucu etkisinde olduklarını, bu sebeple kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



