Akrabasını öldürmüştü... 9 yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı!
Karabük’te yakın akrabayı öldürme suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan M.K. adlı zanlının yakalandığı aktarıldı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmalarında "yakın akrabayı öldürme" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası ile yakalama emri bulunan M.K.'yi gözaltına aldı.
Zanlı, tamamlanan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
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