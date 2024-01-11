Akrabasını öldürmüştü... 9 yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı!

Karabük’te yakın akrabayı öldürme suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan M.K. adlı zanlının yakalandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:01
Akrabasını öldürmüştü... 9 yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı!
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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmalarında "yakın akrabayı öldürme" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası ile yakalama emri bulunan M.K.'yi gözaltına aldı.

Zanlı, tamamlanan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


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