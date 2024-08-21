Akran zorbalığının görüntüleri ortaya çıktı: 8 çocuk gözaltında!
İstanbul Büyükçekmece'de 8 çocuğun bir başka çocuğu tekme, tokat ve yumruklarla yere yatırıp dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerdeki 8 çocuk, polis tarafından tespit edilip yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Büyükçekmece'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaşları 12 ile 17 arasındaki 8 çocuk, 16 yaşındaki M.A.Z.'yi yere yatırıp tekme, tokat ve yumruklarla dakikalarca darbetti.
Yaşananlar ise bir başka çocuk tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, olaya karıştığı belirlenen 8 çocuğu gözaltına aldı.
Çocuklar emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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