Akran zorbalığının görüntüleri ortaya çıktı: 8 çocuk gözaltında!

İstanbul Büyükçekmece'de 8 çocuğun bir başka çocuğu tekme, tokat ve yumruklarla yere yatırıp dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerdeki 8 çocuk, polis tarafından tespit edilip yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 20:23
Abone Ol google-news

Olay, Büyükçekmece'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaşları 12 ile 17 arasındaki 8 çocuk, 16 yaşındaki M.A.Z.'yi yere yatırıp tekme, tokat ve yumruklarla dakikalarca darbetti. 

Yaşananlar ise bir başka çocuk tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, olaya karıştığı belirlenen 8 çocuğu gözaltına aldı. 

Çocuklar emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Büyükçekmece haberleri akran zorbalığı haberleri Çocuk haberleri

İlgili Haberler

Cumhuriyet, Türkiye’yi sarsan o intiharın ayrıntılarına ulaştı: “Yönetim baskısı, akran zorbalığı...’

Cumhuriyet, Türkiye’yi sarsan o intiharın ayrıntılarına ulaştı: “Yönetim baskısı, akran zorbalığı...’
Dehşete düşüren akran zorbalığı kamerada! Genç kızı feci şekilde darbedip görüntüsünü paylaştılar

Dehşete düşüren akran zorbalığı kamerada! Genç kızı feci şekilde darbedip görüntüsünü paylaştılar
Arnavutköy’de akran zorbalığı: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler

Arnavutköy’de akran zorbalığı: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler