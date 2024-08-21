Akran zorbalığının görüntüleri ortaya çıktı: 8 çocuk gözaltında!

Yayınlanma: 21.08.2024 - 20:23

Güncelleme: 21.08.2024 - 20:23

Olay, Büyükçekmece'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaşları 12 ile 17 arasındaki 8 çocuk, 16 yaşındaki M.A.Z.'yi yere yatırıp tekme, tokat ve yumruklarla dakikalarca darbetti.

Yaşananlar ise bir başka çocuk tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, olaya karıştığı belirlenen 8 çocuğu gözaltına aldı.

Çocuklar emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.