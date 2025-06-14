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Aksaray'da üvey kardeş dehşeti: Ablasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü!

Aksaray'da üvey kardeş dehşeti: Ablasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü!

14.06.2025 15:33:00
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DHA
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Aksaray'da üvey kardeş dehşeti: Ablasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü!

Ceylan İlbay, borç-alacak kavgası nedeniyle tartıştığı üvey ablası Figen Bozkurt'u göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Ceylan İlbay, sevgilisiyle saklandığı evde yakalandı.

Aksaray'da Büyük Bölcek Mahallesi'nde Büyük Bölcek Caddesi'nde dün saat 02.00 sıralarında bir cinayet yaşandı.

İddiaya göre; aralarında borç-alacak meselesi yüzünden üvey ablası Figen Bozkurt ile telefonda tartışan Ceylan İlbay (29), evden aldığı bıçakla ablasının evinin önüne gitti. İkili, apartmanın girişinde tartışmaya devam etti. Ceylan İlbay, yanında getirdiği bıçakla ablasının göğsünden ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, Bozkurt'u Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bozkurt, kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan Ceylan İlbay, sevgilisi Y.B. (33) ve kuzeni C.İ. (31) ile saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Y.B. ile C.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ceylan İlbay tutuklandı. Figen Bozkurt ise, Aksaray'da toprağa verildi.

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