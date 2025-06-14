İki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Tunceli-Elazığ karayolu Mercimek köyü mevkiinde sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Osman B. idaresindeki otomobil ile Zeynel P.'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın Zeynel P.'nin kullandığı otomobil, savrularak istinat duvarına çarptı. Kazada her iki araçtaki 7 kişi yaralandı.

İstinat duvarına çarpan otomobilde ağır yaralanan Zeynel P. ile Deniz G., AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Zeynel P. Elazığ'a sevk edilirken, diğer ağır yaralı Deniz G. yoğun bakım ünitesine alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



