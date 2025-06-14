Cumhuriyet Gazetesi Logo
İki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

İki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

14.06.2025 14:05:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Tunceli'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tunceli-Elazığ karayolu Mercimek köyü mevkiinde sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Osman B. idaresindeki otomobil ile Zeynel P.'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın Zeynel P.'nin kullandığı otomobil, savrularak istinat duvarına çarptı. Kazada her iki araçtaki 7 kişi yaralandı.

İstinat duvarına çarpan otomobilde ağır yaralanan Zeynel P. ile Deniz G., AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Zeynel P. Elazığ'a sevk edilirken, diğer ağır yaralı Deniz G. yoğun bakım ünitesine alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


İlgili Konular: #kaza #otomobil #Tunceli #yaralı

İlgili Haberler

Adıyaman'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Adıyaman'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var! Besni ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Işıl Öykü Dinç’in ailesinden adalet çağrısı: ‘MOBESE görüntüleri yok, şoförün kim olduğunu bilmiyoruz’
Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Işıl Öykü Dinç’in ailesinden adalet çağrısı: ‘MOBESE görüntüleri yok, şoförün kim olduğunu bilmiyoruz’ İstanbul Pendik’te 18 Mayıs’ta yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç (14), trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından otomobilin sürücüsü olduğu öne sürülen Ömer Faruk B. tutuklanırken, 48 saat sonra serbest bırakıldı. Ömer Faruk B. hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan dava açılırken, Dinç’in ailesi dosyada eksiklikler olduğunu, sanığın tutuksuz yargılandığını ve görgü tanıklarının aracı kullananın bir kadın olduğunu söylediğini dile getirdi.
Manisa'da feci kaza... Servis TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!
Manisa'da feci kaza... Servis TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var! Turgutlu ilçesinde, işçi servis minibüsünün park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada 5'i ağır 20 kişi yaralandı. Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.