'Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 140 hasta yatağı kayboldu' iddiası

15 Kasım 2022 Salı, 16:38

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 140 hasta yatağın kaybolduğu iddiası üzerine bugün yazılı bir açıklama yaptı.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü, kayıp yatak sayısının 140 değil 56 olduğu açıkladı. CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, "Geçerken baktım, Allah’tan hastane kaybolmamış, iki bina da yerinde duruyor. Çünkü iddialar o kadar vahim ki bir gün gittiğimizde binayı bulamazsak hiçbiriniz şaşırmayın" dedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"56 YATAĞIN KAYBOLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Eski hastaneden yeni hastaneye taşınma sürecinde meydana gelen durum sonrasında, Valilik makamının 18.06.2021 tarih ve 471 sayılı onayı ile görevlendirilen muhakkik tarafından gerekli inceleme yapılmış ve 56 adet yatağın kaybolduğu tespit edilmiştir. İnceleme neticesinde tespit edilen eksik hasta yataklarının bedelleri ilgili kişilere müştereken ve müteselsilden rücu edilmiş, ayrıca iddialar hakkında Bakanlığımız ve Valiliğimiz tarafından idari, adli makamlarca ise adli süreç devam etmektedir.

"ALLAHTAN HASTANE KAYBOLMAMIŞ, İKİ BİNA DA YERİNDE DURUYOR"

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ise konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi: