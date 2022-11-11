Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bursa'da 13 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme vakalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Altıeylül Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencileri, bir etkinlik için evlerinden okula yiyecek getirdi.
Öğrenciler, kek, kurabiye gibi yiyecekleri birbirine ikram etti. Yaklaşık 1 saat sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı, karın ağrısı gibi şikayetler görüldü. Bunun üzerine okul idarecileri, sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen ambulanslarla 13 öğrenci, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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