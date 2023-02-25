Aksaray Valiliği'nden 'Hasan Dağı' açıklaması: Volkanik hareketlilik yok

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 19:35

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 19:35

Aksaray Valiliği, merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik olup olmadığına dair açıklama yaptı. Hasan Dağı'nın anlık olarak takip edildiğine vurgu yapan Valilik, herhangi bir volkanik hareketlilik olmadığını bildirdi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Aynı bölgede meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBİTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasan Dağı ve TGFZ (Tuz Gölü Fay Zonu) toplam 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle birlikte Hasan Dağı anlık olarak takip edilmektedir. 25 Şubat 2023 tarihinde Niğde Bor'da meydana gelen depremde Hasan Dağı'nda bulunan istasyonlar tarafından da kaydedilmiştir. Mevcut bulgular ışığında şu anda volkanik hareketlilik ile ilgili tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir. Ayrıca, meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz, ilimiz genelinde alan tarama faaliyetlerini tamamlamış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."