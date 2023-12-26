Aksaray'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Aksaray'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 16:54
Aksaray'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Polis, Aksaray-Adana kara yolunda yaptığı denetimlerde, bir tırın arka bölmesine gizlenmiş 5 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen M.M. (42) gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


aksaray göçmen

İlgili Haberler

TIR'dan kaçak göçmenler çıktı: 1 tutuklama

TIR'dan kaçak göçmenler çıktı: 1 tutuklama
Siirt'te 11 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

Siirt'te 11 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı
Datça açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 şüpheli yakalandı

Datça açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 şüpheli yakalandı

En Çok Okunan Haberler