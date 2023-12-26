Aksaray'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 16:54

Güncelleme: 26.12.2023 - 16:54

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Polis, Aksaray-Adana kara yolunda yaptığı denetimlerde, bir tırın arka bölmesine gizlenmiş 5 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen M.M. (42) gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.