Datça açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 20:24

Güncelleme: 25.12.2023 - 20:44

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki motor yatta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yattaki 56 göçmeni kurtardı.

Göçmenlerin arasında, organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.