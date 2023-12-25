Datça açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor yatta 56 düzensiz göçmen kurtarıldı, organizatörlük yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 20:24
Datça açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 şüpheli yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki motor yatta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yattaki 56 göçmeni kurtardı.

Göçmenlerin arasında, organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Datça göçmen

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