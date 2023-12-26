TIR'dan kaçak göçmenler çıktı: 1 tutuklama
Aksaray'da durdurulan TIR'da Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen, yakalandı. Gözaltına alınan şoför M.M. (42), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan Aksara'ya gelen M.M.'nin kullandığı TIR'ı kent girişinde durdurdu. TIR dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.
TIR şoförü M.M. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri sonrası M.M., tutuklandı.
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