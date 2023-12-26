TIR'dan kaçak göçmenler çıktı: 1 tutuklama

Aksaray'da durdurulan TIR'da Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen, yakalandı. Gözaltına alınan şoför M.M. (42), tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 16:49
TIR'dan kaçak göçmenler çıktı: 1 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan Aksara'ya gelen M.M.'nin kullandığı TIR'ı kent girişinde durdurdu. TIR dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.

TIR şoförü M.M. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri sonrası M.M., tutuklandı. 


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