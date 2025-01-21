Bolu'daki otel yangınında Dilara öldü: Babası kalp krizi geçirdi
Bolu'daki otel yangınında Mardinli Dilara Ermanoğlu (24) da yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp Bolu’ya giden babası Ferman Ermanoğlu, hastane önünde kalp krizi geçirdi.
Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında 66 kişiden biri de Mardinli Dilara Ermanoğlu oldu.
Kızının ölüm haberini alan Ferman Ermanoğlu, Bolu'ya giderek otopsinin yapıldığı hastanenin önünde beklemeye başladı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Kızının acısına dayanamayan Ermanoğlu, bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.
Dilara'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Etiketler: #bolu #Otel #Yangın #kalp krizi
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