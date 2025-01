Yayınlanma: 21.01.2025 - 17:14

Güncelleme: 21.01.2025 - 17:14

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın da yangında hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki, Bolu otel yangınında hayatını kaybeden Dekan Prof. Dr. Atakan Yalçın kimdir?

PROF. DR. ATAKAN YALÇIN KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Atakan Yalçın, eğitim hayatında gösterdiği üstün başarılarla dikkatleri üzerine çekmiştir. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, yurtdışında yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam etmiştir. 1996 yılında Southern Methodist Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) programını tamamlayan Yalçın, finans dünyasında ilk adımlarını atmıştır.

Akademik kariyerini derinleştiren Yalçın, Boston College’da finans alanında doktora yaparak 2002 yılında bu programı tamamlamıştır. Bu, onun finansal ekonomi dünyasında tanınmasını sağlayan ilk önemli adımı oluştur. Yalçın, 2000 yılında Brandeis Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine başladıktan sonra, Türkiye’ye dönmüş ve 2004-2012 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde eğitim vermiştir. Burada sayısız öğrenciye rehberlik etmiş ve finans alanındaki derin bilgisiyle pek çok öğrencinin kariyerine yön vermiştir. 2012 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Uluslararası Finans Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Akademik başarıları, özellikle yatırım stratejileri, risk yönetimi ve piyasa dinamikleri gibi konularda yaptığı araştırmalarla uluslararası alanda kabul görmüştür. Yalçın’ın çalışmaları, Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance ve Journal of Financial Research gibi prestijli dergilerde yayınlanarak finansal ekonomi dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur.