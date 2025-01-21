Bolu Kartalkaya'da yangın faciası... Müteahhitler istedi, itfaiyenin denetim yetkisi alındı!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 16:38

Güncelleme: 21.01.2025 - 16:38

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 66 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, otelin denetimlerinin 2021 ve 2024 yıllarında yapıldığını belirterek, "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu yetki ve yeti de itfaiyede. Düzenli kontrolleri ve yeterliliklerinin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da itfaiye tarafından yangın yeterliliğiyle ilgili olumsuz bir durum bize bildirilmemiş" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise bu sözler üzerine kameraların karşısına geçerek Bakan Ersoy'a sert sözlerle yanıt verdi. Bakan'ın facianın bizzat sorumlusu olduğunu belirten Özcan, "Alçak bir şekilde belediyemize suçlama cürretine girmiştir. Bolu belediye sınırları içinde değil, burada yetkili olan Turizm Bakanlığı'dır. Biz beceriksiz Sayın Bakan'ın iftiralarına cevap vermek zorunda kalıyoruz" dedi.

'İTFAİYE GÖRÜŞÜ' KALDIRILDI

Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür, konuyla ilgili Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te yapılan 2012 yılında müteahhitler lehine yapılan değişikliğe dikkat çekti.

Özgür'ün aktardığına göre, yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrasından şöyle deniliyordu:

“Projeler; ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır.”

Bu madde daha sonra ilgili değişikle şöyle değiştirildi:

“Projeler; ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır.”

3 NİSAN 2012'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Aynı tarihlerde, Şehircilik ve Çevre Bakanlığı tarafından “Yapı kullanma izinlerinde başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar” başlığı altında hazırlanan değişiklikler, 3 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe sokuldu. Değişiklikte şöyle deniliyordu:

“Yapı kullanma izni vermeye yetkili idarece, başvuru sahibinden kullanılan malzemenin irsaliye ve faturası, doğalgaz uygunluk belgesi, yangın güvenlik (itfaiye) raporu, sığınak raporu, emlak alım vergisi ilişik kesme belgesi, yapı denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilen temel, toprak ve ısı yalıtım vizeleri başta olmak u¨zere herhangi bir vize işlemi için ilgili idarece hazırlanacak onay belgesi, çevre düzenine ilis¸kin yazı, işgaliye borcu olmadığına ilis¸kin yazı, vergi dairelerinden vergi borcu olmadığına ilis¸kin belge, belediye tarafından alınan vergi ve harçların makbuzları ve buna benzer belgeler istenmez.”