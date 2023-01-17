Aksaray'da dehşet anları: Marketten hırsızlık yaptı, fark eden kasiyere satır gösterdi

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 14:45

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 14:45

Büyük Bölcek Mahallesi'nde bir markette 8 Ocak'ta, mağaza çalışanları cerrahi maske takan bir kişinin, raftan bere alıp başına taktığını ve boş çantanın içinden satır çıkartarak, çantasına raftaki kazakları koyarak çaldığını anlık izlediği güvenlik kameralarından tespit etti.

ÇALDIĞI ÜRÜNLERLE KAÇTI

Mağazanın kasa bölümündeki kasiyer, şüpheliden aldığı ürünlerin parasını ödemesini veya bırakmasını istedi. Şüpheli ise mağaza kapısını yönelerek getirdiği satırı kasiyere göstererek tehdit etti. Kasiyer ve müşteriler satırı görünce kaçarken, maskeli şüpheli ise çaldığı ürünlerle kaçtı.

TUTUKLANDI

Mağaza çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüphelinin kaçtığı güzergahta 56 saat güvenlik kamera kaydı inceleyen polis ekipleri şüphelinin Hünkar Yörenç olduğunu tespit etti.

Şüpheli 13 Ocak'ta saklandığı evinde gözaltına alındı.

Yörenç, sevk edildiği mahkemece yağma suçundun tutuklanarak ceza evine gönderildi.