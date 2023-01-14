Anbean kaydedildi: İş merkezi önünden 'motosiklet' hırsızlığı
Adana’da, iş merkezinin önünde park halinde duran motosikleti çalan ve kısa sürede polis tarafından yakalanan Ahmet Ç. (29), tutuklandı. Ahmet Ç.’nin, motosikletin kilidini kırıp, çaldığı anların kameraya yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri; Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’ndeki iş merkezinin önünde motosikletin çalındığı ihbarını aldı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Olay yerine giden ekipler, çevredeki kameraların kayıtlarını inceledikten sonra hırsızlık şüphelisinin, daha önce benzer suçlardan 6 kaydı bulunan Ahmet Ç. olduğunu tespit etti.
TUTUKLANDI
Polisin yaptığı operasyonla Ahmet Ç., kısa sürede yakalandı. Emniyet'teki ifadesinde, çaldığı motosikleti sattığını söyleyen ve adliyeye sevk edilen Ahmet Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan Ahmet Ç.’nin motosikletin kilidini kırıp, çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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