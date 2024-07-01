Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 13:17
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezindeki adresinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen R.B.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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