Aksaray'da feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Niğde Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 6'sı ağır 34 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 08:07
Aksaray'da feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, saat 02.55 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu'nun Aksaray'a bağlı Alayhan mevkinde meydana geldi. Kilis'ten İstanbul'a giden Hannan Samanoğlu (52) yönetimindeki 79 AF 880 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, 42 kişinin bulunduğu otobüste, 2 kişi öldü, 6'sı ağır olmak üzere 34 kişi yaralandı.

"BİR ANDA OLDU"

Yaralılardan 24'ü Aksaray'a, diğerleri ise Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı yolculardan Bayram Ali Yılmaz, "Otobüs doluydu. Şoför uyudu herhalde, kaza bir anda oldu" dedi.

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoglu, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıları ziyaret edip, hastane yönetiminden bilgi aldı.

Vali Kumbuzoğlu, "Kilis'ten İstanbul'a sefer yapmakta olan bir yolcu otobüsümüz, Niğde- Ankara otobanında Aksaray Alayhan mevkinde gece 02.55 civarında yoldan çıkararak devrilmiştir. Kaza sonucunda otobüste bulunan 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 42 yolcumuzdan 2'si maalesef vefat etmiştir. 6'si ağır olmak üzere toplam 34 yaralı vatandaşımızın, Aksaray Devlet Hastanesinde 24'ü olmak üzere; civar illerden Niğde, Nevşehir, Kırşehir Devlet Hastanelerine nakilleri yapılmıştır. Olayın ilk anından itibaren başta AFAD ve sağlık, jandarma ve polisimiz olmak üzere yaklaşık 100 personelimizle müdahalemizi gerçekleştirdik. Yaralıları yakından takip edip, yakınlarını bilgilendirme çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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