Aksaray'da film gibi olay... Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, balkondan atlayıp hayatını kaybetti

Yayınlanma: 06.12.2024 - 09:31

Güncelleme: 06.12.2024 - 09:31

Aksaray'da filmleri aratmayan olay, faciayla sonuçlandı. Sosyal medyada tanıştığı N.A. isimli kadınla bir süredir ilişki yaşayan Mikail Özkulluk, dün kadınla sözleşerek yaşadığı eve gitti.

N.A. ve Mikail Özkulluk, yatak odasında bulunduğu esnada, N.A.nın eşi eve geldi. Yasak aşk yaşadığı evli kadının evinde kocası tarafından basılan genç, yarı çıplak bir şekilde yatak odasındaki balkondan kaçmak istedi. 4. kattaki dairenin balkondan oluk borusuna tutunarak aşağıya inmek isteyen genç, borunun kırılması üzerine balkondan apartmanın bahçesine düşerek yaralandı. Yaralanmasına rağmen kalkıp kaçmak isteyen genç apartmanın bahçesinden çıkıp yol kenarına geldiğinde kenara yığıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen mahalle sakinleri ve bekçiler, yerde hareketsiz yatan şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Üşümemesi için bekçiler montunu çıkarıp şahsın üzerini örterken, şahsın kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan genç, hayatını kaybetti.

Olayın ardından inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, N.A. isimli kadın ile kocası N.G.A.’yı gözaltına aldı. Hasandağı Polis Merkezinde ifadeleri alınan karı koca, daha sonra Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tahkikatla serbest bırakıldı.