Eskişehir'de çıkan orman yangını kontrol altında
Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Önceki gün Alpu ilçesinin Taştepe mevkisindeki karaçam ve ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.
14 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ve 100'ü aşkın personelle yürütülen söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de söndürme çalışmalarını takip etti. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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