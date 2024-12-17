Erzurum'da 'komşu' kavgasında kan aktı: 1 kişi boynundan yaralandı
Erzurum'da komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla boynundan ağır yaralandı.
Merkez Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sercan Sokak'taki komşular H.L. (40) ile A.K. (46) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönen olayda, A.K. boynundan bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı, polisler de şüpheli H.L'yi gözaltına aldı.
DAHA ÖNCE DE KAVGA ETMİŞLER
Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, kavganın yaşandığı sokakta çalışma yaptı. Komşuların daha önce de çeşitli nedenlerden dolayı kavga ettikleri öğrenildi.
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