Akrabaların alacak verecek kavgasında kan aktı... Yaralılar var!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:45

Güncelleme: 18.12.2024 - 09:45

Aksaray'da Zafer Mahallesi 6808 Sokak'ta gece yarısı çıkan kavga kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden sözlü olarak başlayan akrabaların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirine girdi. Aynı sokakta 2 ayrı evde ikamet eden ailelerin kavgasına kadınlar da karışınca, mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yetersiz kalınca çok sayıda takviye ekip yönlendirildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayda G.Ü., E.E., B.E., O.E., L.E. olmak üzere 5 kişi darp sonucu yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumu ciddi olan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hafif yaralanan şahıslar ise polis araçlarıyla hastaneye ulaştırıldı. Beş yaralı ile A.E. ve B.E. adlı şahıslar, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak tedavilerinin ardından polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.