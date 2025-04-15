Tekirdağ'da iş cinayeti: 2.5 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir fabrikada 1 işçi yaşamını yitirdi. 48 yaşındaki Yeter Kuyumcu 2,5 metre yükseklikten demir saçların üzerine düşerek ağır yaralandı. Kuyumcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'da iş cinayeti: 2.5 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 00:00

Olay, geçen cumartesi günü Vakıflar OSB’de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yeter Kuyumcu (48) yaklaşık 2,5 metre yükseklikten demir saçların üzerine düşerek ağır yaralandı.

Fabrika çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kuyumcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Söz konusu durum ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #tekirdağ #iş cinayeti #İşçi

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