Tekirdağ'da iş cinayeti: Fabrika işçisi metrelerce yüksekten düşerek öldü

Tekirdağ'da bir fabrikada iş cinayeti yaşandı. 48 yaşındaki işçi, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da iş cinayeti: Fabrika işçisi metrelerce yüksekten düşerek öldü
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İHA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:37

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Vakıflar OSB’de faaliyet gösteren bir fabrikada geçtiğimiz cumartesi günü iş cinayeti meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yeter Kuyumcu (48) yaklaşık 2,5 metre yükseklikten demir saçların üzerine düşerek ağır yaralandı.

Fabrika çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kuyumcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #tekirdağ #iş cinayetleri #iş cinayeti

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