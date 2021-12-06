Aksaray'da kaybolan doktor, aracının içinde bilinci kapalı halde bulundu
Aksaray'da sosyal medya hesabından yazdığı mesajının ardından kayıplara karışan doktor, aracının içinde bilinci kapalı halde bulundu.
Aksaray'da sosyal medyadan yazdığı mesajın ardından kaybolan doktor, aracının içinde bilinci kapalı halde bulundu.
Taşpazar Mahallesi'nde yaşayan aile hekimi Timur Yılmaz'la ilgili dün yapılan kayıp ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.
Yılmaz, bu sabah Pınar Mahallesi 4007 Sokak'ta aracının içerisinde bilinci kapalı şekilde bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.
SOSYAL MEDYADAN 'KAVUŞMA VAKTİ' YAZDI
Öte yandan, Yılmaz'ın 14 yaşındaki oğlu K.Y'nin 4 Aralık Cumartesi günü intihar ettiği öğrenildi. Yılmaz'ın sosyal medya hesabından, "Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim seni asla bırakmam." notu paylaşarak kayıplara karıştığı belirtildi.
Video Haberler
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
En Çok Okunan Haberler
- 'Döviz' iddiaları sonrası bankalara akın ettiler
- 'Bugün itibarıyle' diyerek ilk değişikliği açıkladı
- Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
- İstanbul'da koku alarmı
- TBB'nin yeni başkanı belli oldu
- 6 vekil istifa edebilir iddiası
- Seçimi kaybeden Feyzioğlu'ndan ilk açıklama
- Kavcıoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- AKP'li eski vekilin oğlu Covid-19'a yenik düştü
- Ezgi Mola'dan ödül töreninde dikkat çeken konuşma