Aksaray'da otomobil bagajında 2 boa yılanı ele geçirildi
Aksaray'da, jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu otomobilin bagajında, yasadışı yollarla getirilen 2 boa yılanı ele geçirildi. Sürücü A.D.'ye '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.
Jandarma ekipleri, Aksaray-Ankara karayolu Çardak köyü yakınlarında, yol kontrolünde şüphe üzerine durdurdukları otomobilin bagajında 2 boa yılanı ele geçirdi.
Otomobil sürücü A.D. hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.
Ülkeye yasadışı yollarla sokulan boa yılanları ise Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.
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