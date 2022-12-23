Aksaray'da otomobil bagajında 2 boa yılanı ele geçirildi

Aksaray'da, jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu otomobilin bagajında, yasadışı yollarla getirilen 2 boa yılanı ele geçirildi. Sürücü A.D.'ye '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

DHA
23 Aralık 2022 Cuma, 17:38
Aksaray'da otomobil bagajında 2 boa yılanı ele geçirildi
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Jandarma ekipleri, Aksaray-Ankara karayolu Çardak köyü yakınlarında, yol kontrolünde şüphe üzerine durdurdukları otomobilin bagajında 2 boa yılanı ele geçirdi.

Otomobil sürücü A.D. hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Ülkeye yasadışı yollarla sokulan boa yılanları ise Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.


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