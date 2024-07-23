Aksaray'da otomobil, bariyerlere çarptı: Kayınvalide öldü, eşi ile gelini yaralı
Aksaray'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada Nurhan Gül (59) hayatını kaybetti, eşi Ali Gül (69) ile gelinleri sürücü Selahike Gül (53) yaralandı.
Feci kaza, dün 17.00 sıralarında Niğde -Ankara otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi.
İstanbul'dan memleketleri Niğde'ye giden Selahike Gül yönetimindeki 34 SLP 80 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Selahike Gül, kayınvalidesi Nurhan Gül ve kayınpederi Ali Gül yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nurhan Gül, yaşamını yitirdi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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