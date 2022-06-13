Aksaray'da serinlemek için baraja giren 3 kişiden 2'si boğularak hayatını kaybetti
Aksaray'da serinlemek için baraja giren 3 gençten biri kurtarılırken 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden İsmail Duha Atak ve Kürşat Metin Yıldırım'ın cansız bedenleri göletten ele ele tutuşmuş bir şekilde çıkarıldı.
Aksaray'da, Mamasın Baraj Gölü'ne serinlemeye giren 3 arkadaştan 19 yaşındaki İsmail Duha ve Kürşat Metin Yıldırım boğularak yaşamını yitirdi. Boğulma tehlikesi geçiren Ramazan Eren ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Gücünkaya köyünde Mamasın Baraj Gölü'nde meydana geldi. İsmail Duha, Kürşat Metin Yıldırım ve Ramazan Eren, otomobille baraj gölüne giderek kıyıda piknik yaptı.
Ardından serinlemek için suya giren Eren, Duha ve Yıldırım, kıyıdan yaklaşık 5 metre uzaklaştı. Bir süre sonra 3 genç, suda batmaya başladı. Gençlerin çığlık atıp yardım istemeleri üzerine kıyıya yakın olan Ramazan Eren, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Diğer 2 genç ise suya batarak gözden kayboldu.
EL ELE TUTUŞMUŞ HALDE CESETLERİ BULUNDU
Bunun üzerine çevredekiler jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen AFAD'ın su altı arama ekibi tarafından yapılan aramada Duha ve Yıldırım'ın cansız bedeni el ele tutuşmuş halde bulunup, sudan çıkartıldı. 2 gencin cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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