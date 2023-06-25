Aksaray'da, sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Yayınlanma: 25.06.2023 - 06:40

Güncelleme: 25.06.2023 - 06:42

Laleli Mahallesi'ndeki sulama kanalında, saat 21.00 sıralarında; çevredekiler, sulama kanalında bir kadının hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince, suyun az olması nedeniyle tabanı balcığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

"DAHA SONRA ATILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülürken, Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç, "Kanaldaki su öğlen saatlerinde azalır. Biz daha sonra atıldığını düşünüyoruz" dedi.