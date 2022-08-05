Polis ekiplerine silahla ateş eden 2 şüpheli tutuklandı

Konya'da polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak silahla ateş açan 2 zanlı tutuklandı. Araçta çok sayıda 'uyuşturucu hap' ele geçirildi.

AA
05 Ağustos 2022 Cuma, 17:58
Polis ekiplerine silahla ateş eden 2 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığından şüphelendikleri aracı durdurdu. Polislerin araca yaklaştığı sırada silahla ateş ederek kaçmaya çalışan şüpheliler, durduruldu.

UYUŞTURUCU İLE YAKALANDILAR

Araçta uyuşturucu haplar ele geçirildi. Gözaltına alınan Mustafa A. ve Ümüt Ö, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 


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