Aksaray'da 'tefecilik' operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

05 Temmuz 2022 Salı, 17:13

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, "tefecilik ve suç gelirlerinin aklanması" suçlarına karşı yürüttüğü çalışmada, bazı adreslere operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

4,5 milyon lira bedelinde 52 senet, 450 bin lira değerinde ziynet eşyası, 8 bin 320 sterlin, 3 bin 80 Euro, 2 bin 155 dolar, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, çok sayıda tapu ve doküman ele geçirilen operasyonda M.Y. (52), A.Y. (45), F.Ç. (53) ve F.G.E. (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.