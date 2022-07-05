Aksaray'da 'tefecilik' operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da suç gelirlerinin aklanması ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğerlerinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, "tefecilik ve suç gelirlerinin aklanması" suçlarına karşı yürüttüğü çalışmada, bazı adreslere operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
4,5 milyon lira bedelinde 52 senet, 450 bin lira değerinde ziynet eşyası, 8 bin 320 sterlin, 3 bin 80 Euro, 2 bin 155 dolar, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, çok sayıda tapu ve doküman ele geçirilen operasyonda M.Y. (52), A.Y. (45), F.Ç. (53) ve F.G.E. (32) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Kadir Şeker için karar verildi
- Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- 'Bıktık, yıldık... Yeter!'
- Antalya'da orman yangını
- Feci kaza: Otobüs yolcuların arasına daldı!
- 10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da
- Genç muhabir, habere giderken feci kazada öldü
- Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 25 gündür aranıyor
- 16 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- İngiltere'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı
- AKP artık birinci parti değil
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı