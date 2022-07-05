Depo ve işyerlerine baskın: 'Nefes Operasyonu'nda 115 zanlı gözaltında
KOM koordinasyonunda, tütün mamulü ve makaron kaçakçılığı yapan 8 suç örgütünün üretim ve tedarik zincirini çökertmeye yönelik ülke genelinde 615 noktaya yapılan baskınlarda, 30 milyon boş makaron ile sigara yapımı için kullanılan makine ve düzenekler ele geçirildi. Öte yandan 115 zanlı ise gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan Nefes Operasyonu'nda, Türkiye genelinde 615 noktaya düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 115 şüpheli yakalandı.
Tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı yapan ve yasa dışı üretilen bu ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden suç gruplarının tespiti amacıyla çalışmalarını sürdüren KOM birimleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 8 ayrı suç gurubunu belirledi.
615 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Ağırlıklı olarak 7 ilde faaliyet gösterdikleri belirlenen suç örgütlerinin tedarik ve dağıtım zincirlerini de deşifre eden ekipler, sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında suç gruplarının elebaşlarının da yer aldığı 214 şüphelinin yakalanması için Türkiye genelinde 615 noktaya baskın yapıldı.
MAKİNELERE EL KONULDU
Operasyonda, 115 şüpheli gözaltına alındı. Depo ve işyerlerinde 30 milyon boş makaron ile sigara üretimi yapan makineler ele geçirildi. Ele geçen malzemelerin sayımlarının devam ettiği ve firari şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.
252 BİN PURO ELE GEÇİRİLDİ
Tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı ile mücadele eden KOM birimlerince bu yılın ilk 6 ayında düzenlenen operasyonlarda, 3,8 milyon paket kaçak sigara, 893 milyon boş makaron ile 290 milyon doldurulmuş makaron, 192 ton tütün mamulü ve 252 bin puro ele geçirildi.
Yaklaşık 524 milyon liralık vergi kaybının önlendiği operasyonların ardından KOM birimleri, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılarının tedarik ve dağıtım zincirini de mercek altına aldı.
Grupların, temin ettikleri makine düzenekleri ile imalathaneler kurarak makaron üretimi yaptıkları, bunlara tütün doldurdukları ve 20'li paketler halinde tüketiciye ulaştırmak için son satış noktalarına gönderdikleri saptandı.
SOSYAL MEDYADAN SATIYORLARDI
Şüphelilerin, yasal ürünlerin üzerindeki bandrolleri sökerek, yasa dışı ürettikleri ürünlere yapıştırıp devleti vergi kaybına uğrattıkları, yasa dışı üretimin yanı sıra tüketime hazır tütün mamullerini de yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirerek satışa sundukları, bu satışları sosyal medya hesapları ve irtibatlı oldukları iş yerleri vasıtasıyla gerçekleştirdikleri belirlendi.
Vergi kaybının önüne geçilmesi, suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi, yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla düzenlenen Nefes Operasyonu'nun kapsam itibariyle tütün kaçakçılarına yönelik en kapsamlı ve planlı operasyon olduğu ifade edildi.
Video Haberler
- Çanakkale'de orman yangını
- Ünlü isimler Emniyet'e çağırıldı
- Şile’de park halindeki lüks araç alev alev yandı
- Karnından çıkanlar şoke etti: '10 kilo ağırlığında...'
- Tarihi eser dolandırıcıları Kütahya'da tutuklandı
- Ankara yolunda feci kaza: Tır sürücüsü yaşamını yitirdi
- Arnavutköy'deki ilginç hırsızlık olayları kamerada
- 'Dublörlü' arsa vurgunu: Durumu anlayınca tokat attı
- Pınar Gültekin için başlatılan adalet nöbeti sürüyor
- Albert Riera'ya yeni takımında şok!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
- İngiltere'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı
- Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi
- Ankara ve Soylu'ya seslendi: 'Seninle de işim var'