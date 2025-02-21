Aksaray'da 'uyuşturucu' baskını: Çok sayıda tutuklama...
Aksaray’da Narkotik ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve bulundurma çerçevesinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda 136,11 gram sentetik kannabinoid, 544 adet sentetik ecza hap, 1 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 5 adet ecstasy, 3 bin 300 lira nakit para, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet kartuş ele geçirildi.
7 TUTUKLAMA...
Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #aksaray #uyuşturucu
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