Aksaray'da 'uyuşturucu' baskını: Çok sayıda tutuklama...

Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:59

Güncelleme: 21.02.2025 - 12:59

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve bulundurma çerçevesinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda 136,11 gram sentetik kannabinoid, 544 adet sentetik ecza hap, 1 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 5 adet ecstasy, 3 bin 300 lira nakit para, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet kartuş ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA...

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.