Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 58 kişiden 16'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 3 aylık çalışma sonrası daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 3 kilo esrar, 168 gram eroin, 324 gram metamfetamin, 72 gram bonzai, 8 ectasy hap, 9 kök Hint keneviri, 74 gram skunk, 564 sentetik hap, 6 tabanca, 1 tüfek ile 7 hassas terazi ele geçirildi.
16 KİŞİ TUTUKLANDI
Hakkında yakalama kararı çıkartılan 58 kişiden 44'ü gözaltına alındı.
Şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 18'i adli kontrol kararıyla, 10'u savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 14 kişinin ise sorgusu sürüyor.
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