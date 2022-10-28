Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Edirne'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında 8 adreste arama yaptı.
GÖZLÜK KAPLARININ İÇİNE GİZLEMİŞLER
Aramalarda kıyafetlerin arasına, gözlük kaplarının içine gizlenmiş 1 kilo 958 gram esrar, 0,62 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, 11 pompalı tüfek, 75 tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü savcılıktan salıverildi. Hakimliğe çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'den açık davet
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP'den yanıt geldi
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- Kıvrak'tan Beşiktaş'la anlaşan Güneş'e olay gönderme!
- 'Randevu vermeyin' dedi, seçim tarihi tahmininde bulundu
- Samsung’un katlanabilir telefonu için yolun sonu göründü
- Maden faciasında yeni gelişme
- İşte 'En başarılı büyükşehir belediye başkanları'
- Saray'ın davetine yönelik açıklama