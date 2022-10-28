Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Edirne'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA
28 Ekim 2022 Cuma, 09:15
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında 8 adreste arama yaptı.

GÖZLÜK KAPLARININ İÇİNE GİZLEMİŞLER

Aramalarda kıyafetlerin arasına, gözlük kaplarının içine gizlenmiş 1 kilo 958 gram esrar, 0,62 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, 11 pompalı tüfek, 75 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü savcılıktan salıverildi. Hakimliğe çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


EDirne uyuşturucu Operasyon

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