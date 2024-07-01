13 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında 13 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahsı yapılan operasyonla gözaltına aldı.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 09:56
13 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan titiz çalışma sonucu uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında 13 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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