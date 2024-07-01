13 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 09:56

Güncelleme: 01.07.2024 - 09:57

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan titiz çalışma sonucu uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında 13 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.