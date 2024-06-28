Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 16:41
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda tutuklanan bir zanlının ifadesi doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler, olayla bağlantılı 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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