Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Yayınlanma: 28.06.2024 - 16:41

Güncelleme: 28.06.2024 - 16:41

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda tutuklanan bir zanlının ifadesi doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler, olayla bağlantılı 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.