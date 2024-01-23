Akşener hakkında suç duyurusu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi” açıklamasına Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan suç duyurusunda bulundu.
Karahan, “Akşener ile ilgili soruşturma süreci başlatılmalı” diye konuştu. Karahan, suç duyurusunda şunlara yer verdi: “Akşener, faili meçhul cinayetlerin ülke karanlığında kol gezdiği zamanların içişleri bakanıydı. Akşener farkında olarak yada olmayarak bir suç itirafında bulunmuştur. Ve bu suçundan da pişman olmadığı gibi suçuna sahip çıkmıştır. Şu anda kendisi bizim hukuki girişimimizle ‘Şüpheli’ konumunda” dedi. Akşenir’in yargılanması gerektiğini ifade eden Karahan, “Bizler faili meçhullerimizle ilgili hakikate ulaşmayı ararken, “Hakikat bende” itirafında bulunmuştur” diye konuştu.
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