Akşener hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 23.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2024 - 04:00

Karahan, “Akşener ile ilgili soruşturma süreci başlatılmalı” diye konuştu. Karahan, suç duyurusunda şunlara yer verdi: “Akşener, faili meçhul cinayetlerin ülke karanlığında kol gezdiği zamanların içişleri bakanıydı. Akşener farkında olarak yada olmayarak bir suç itirafında bulunmuştur. Ve bu suçundan da pişman olmadığı gibi suçuna sahip çıkmıştır. Şu anda kendisi bizim hukuki girişimimizle ‘Şüpheli’ konumunda” dedi. Akşenir’in yargılanması gerektiğini ifade eden Karahan, “Bizler faili meçhullerimizle ilgili hakikate ulaşmayı ararken, “Hakikat bende” itirafında bulunmuştur” diye konuştu.