Akşener'den İmamoğlu'na 'Cumhurbaşkanlığı' mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimine dikkat çekti ve İBB Başkanı İmamoğlu'na seslendi. Akşener, "Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılış töreninde konuştu.
Meral Akşener konuşmasının sonunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkürlerini iletti. Akşener, "İstanbullular adına teşekkür ediyorum" dedi.
Akşener devamında Cumhurbaşkanlığı seçimine dikkat çekti. İmamoğlu'na seslenen Akşener, "Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım" diye konuştu.
İşte o anlar:
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