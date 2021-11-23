Ekrem İmamoğlu açıkladı: Kur artışının dev zararı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, döviz kurlarında yaşanan artışla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bugünkü kur artışının İBB’ye maliyeti; 3.5 milyar lira" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası Türk lirası bugün çakıldı. Döviz kurlarında günlük artış yüzde 16’yı aştı.
Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye’de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesiyle dolar/TL sert çok sert yükselişle 13,45’i aştı.
Euro/TL’de bir eşik daha aşıldı ve 15,16 seviyesinin üstü görüldü.
MİLYARLARCA LİRALIK ZARAR
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, döviz kurlarında yaşanan artışla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
İmamoğlu, “İstanbul'da yıllık 1.3 milyar lira harcayarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek sağlıyoruz. Bugünkü kur artışının İBB'ye maliyeti ise; 3.5 milyar lira. Takdir Türk Milleti'nin” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
- Erdoğan'ın 1992'deki açıklaması yeniden gündemde
- Bulgaristan'a giderken yanan otobüsün son görüntüleri
- Belediye Meclisi'nde 'Şahin K' tartışması
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
En Çok Okunan Haberler
- Dolardaki rekorun ardından art arda uyarı
- Dövizdeki sert yükselişin ardından yurttaşlar sokakta
- Netflix'te bir Güney Kore yapımından daha rekor
- Bazı ürünlerin satışı durduruldu
- Dev banka bir sonraki adımı açıkladı
- KARA SALI! 1 Dolar 13 lirayı aştı!
- Kriz patlak verdi, muhalefet harekete geçti
- Kapalıçarşı'da son durum: Esnaf açıkladı
- Yiğit Bulut ve Cemil Ertem'i işaret etti
- Birçok bankada erişim sorunu