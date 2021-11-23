Ekrem İmamoğlu açıkladı: Kur artışının dev zararı

23 Kasım 2021 Salı, 21:31

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası Türk lirası bugün çakıldı. Döviz kurlarında günlük artış yüzde 16’yı aştı.

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye’de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesiyle dolar/TL sert çok sert yükselişle 13,45’i aştı.

Euro/TL’de bir eşik daha aşıldı ve 15,16 seviyesinin üstü görüldü.

MİLYARLARCA LİRALIK ZARAR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, döviz kurlarında yaşanan artışla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, “İstanbul'da yıllık 1.3 milyar lira harcayarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek sağlıyoruz. Bugünkü kur artışının İBB'ye maliyeti ise; 3.5 milyar lira. Takdir Türk Milleti'nin” ifadelerini kullandı.