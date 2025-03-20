Aktrol Furkan Bölükbaşı Fenerbahçelileri kızdırdı: O paylaşıma tepki yağdı!
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının yankıları sürerken, aktrol Furkan Bölükbaşı "Sıra Koç ve Boyner’de" paylaşımında bulundu. Bölükbaşı'nın attığı mesaj, başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın yanı sıra İBB yöneticilerinin de aralarında olduğu 87 kişi gözaltına alındı. Bu isimlerle birlikle 106 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Gözaltılar Türkiye ve dünya kamuoyunun birinci gündemi olurken, Aktroller de bu süreçte boş durmadı. Aktrol kimliğiyle bilinen Furkan Bölükbaşı, attığı mesajla başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere birçok kesimin tepkisiyle karşılaştı.
Sosyal medyada sıkça provokatif paylaşımlar yapan Bölükbaşı, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin olarak "Sıra Koç ve Boyner’de" ifadelerini kullandı. Bu mesaj, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a yönelik bir tehdit olarak algılanırken, Fenerbahçeli taraftarlar Bölükbaşı'na sert tepki gösterdi.
FENERBAHÇELİLERDEN SERT TEPKİ
Bölükbaşı’nın paylaşımı, Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Bölükbaşı’nın bu mesajının açık bir tehdit içerdiğini belirterek, tepki gösterdi. Birçok Fenerbahçeli, "Ali Koç, bu ülkenin en büyük spor kulüplerinden birinin başkanıdır ve tehdit edilemez" şeklinde yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar da Bölükbaşı’nın ifadelerinin hukuki boyutunun araştırılması gerektiğini savundu.
MUHALİFLERE İŞLEYEN ‘HUKUK’
Fenerbahçeli taraftar grupları, bu mesajın sadece bir spor kulübü başkanına değil; iş dünyasına ve toplumsal barışa yönelik bir tehdit olduğunu dile getirerek, yetkilileri göreve çağırdı.
Dezenformasyon yasasıyla birlikte muhaliflerin neredeyse her mesajı hukuki kovuşturmaya takılırken, şu an için Bölükbaşı’nın paylaşımıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Olayın yankılarının süreceği ve hukuki bir sürecin başlayıp başlamayacağı ise merak konusu.
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