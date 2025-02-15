AKP trolü Furkan Bölükbaşı hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 15.02.2025 - 23:23

Güncelleme: 15.02.2025 - 23:27

Yaptığı skandal paylaşımlar ile tepki çeken AKP trolü Furkan Bölükbaşı, son olarak yaptığı paylaşımda Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı hedef aldı.

Bölükbaşı paylaşımında Özdağ'a düzenlenen iddianame hakkında, "Abdullah Öcalan'a hakaretten iddianame düzenlense onu bile desteklerim. Bunun uzun süreler içeride yatması için ne gerekiyorsa yapmak lazım. Yoksa bu ülkeye huzur yok" ifadelerini kullandı.

Bölükbaşı'nın paylaşımını bir süre sonra sildiği iddia edildi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Zafer Partili avukat Sevdagül Tunçer, Bölükbaşı'nın paylaşımının ekran görüntüsünü kullanarak açıklama yaptı. Tuncer, "Bu trolbaşı 'eleman' hakkında, "Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs" ten suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.

Tunçer'in açıklaması şu şekilde:

"Ümit Özdağ'ın uzun süreler içeride yatması için ne gerekiyorsa yapmak lâzım" diyerek, TCK Madde 288'e göre: görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada, hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi için, yargı görevi yapanı etkilemek amacıyla alenen yazılı beyanda bulunan, bu trolbaşı 'eleman' hakkında, "Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs" ten suç duyurusunda bulundum.

Hakkında soruşturma açılacak mı, yoksa buna takipsizlik verilip de "Türkiye'de muhaliflere düşman ceza hukuku uygulanıyor" dediğimizde yine bize mi soruşturma açılacak, göreceğiz. Peki bu bir paradoks olur mu Sayın Bakan Yılmaz Tunç"