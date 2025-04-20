Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaşarlı pide' kararı!

Pide ve sandviç bazlı ürünlerde peynir kullanımına kısıtlama getirildi. Alınan karara göre; eritme peynir kullanılan ürünler, 'kaşarlı pide', 'kaşarlı sandviç' ya da 'kaşarlı tost' ifadeleriyle satılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaşarlı pide' kararı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 10:13

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl yürürlüğe giren 'eritme peynir' tebliğinde kapsamı genişletme kararı aldı.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nda yapılan değişiklik kapsamında; 'kaşarlı pide' ya da 'kaşarlı sandviç' gibi ürünlerin satışına ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. 

'ERİTME PEYNİRLİ PİDE' OLARAK ADLANDIRILACAK!

Gıda Bülteni'nde aktarılan habere göre; yeni kılavuz uyarınca, içeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan sandviçin adına, 'kaşarlı sandviç' yazılamayacak. İçeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan pide de, 'kaşarlı pide' olarak tüketiciye sunulamayacak.

Bu tip ürünler, 'eritme peynirli pide' olarak adlandırılacak ve tüketiciye bu ad ile sunulabilecek. Öte yandan yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavada da fıstıklı baklava yerine, 'yer fıstıklı' ifadesi kullanılabilecek.


Etiketler: #kaşar peynir #pide #peynir #tarım ve orman bakanlığı

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