Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:04

Güncelleme: 24.08.2023 - 16:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Sakarya’da 6 ilçenin kaymakamı değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Karasu, Kocaali, Kaynarca, Akyazı, Taraklı ve Pamukova ilçelerinin kaymakamları değişti. Peki, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki kimdir? Mustafa İkbal Eşki kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA İKBAL EŞKİ KİMDİR?

Aslen Kahramanmaraşlı olan Mustafa İkbal Eşki, 1981 yılında Osmaniye’de doğdu. 2006 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Bir yılı aşkın süre tarih alanında eğitim gördü. 2007 – 2010 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalıştı.

2010 yılında, Mülki İdare Amirliği yaptı. Gümüşova, Manyas ve Balya İlçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. Bir yıl süreyle yabancı dilini geliştirmek ve İngiliz yönetim sistemi hakkında çeşitli incelemelerde bulunmak üzere İngiltere’de bulundu. Bu süre zarfında Londra Başkonsolosluğunda Dışişleri Bakanlığı ile yapılan protokol gereği dışişleri stajını da tamamladı. 99.Dönem Kaymakamlık Kursu'nu tamamlayarak, sırasıyla, Aydın/Bozdoğan, Adıyaman Çelikhan, Elazığ/Alacakaya ve Mardin/Yeşilli Kaymakamı olarak görev yaptı.

İyi derecede İngilizce bilen Mustafa İkbal Eşki, evli olup 5 çocuk babası.