Yayınlanma: 24.08.2023 - 15:56

Güncelleme: 24.08.2023 - 15:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Sakarya’da 6 ilçenin kaymakamı değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Karasu, Kocaali, Kaynarca, Akyazı, Taraklı ve Pamukova ilçelerinin kaymakamları değişti. Peki, Kocaali Kaymakamı Haluk Koç kimdir? Haluk Koç kaç yaşında, nereli?

HALUK KOÇ KİMDİR?

Erzurum doğumlu olup ilk ve ortaokulu Erzurum’da tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2010 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalında "Döviz Kuru Belirsizliği ve Yurtiçi Yatırımlar: Türkiye Örneği” adlı Teziyle Yüksek Lisans derecesi aldı. 2003-2010 yılları arasında Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yaptı. 2010 yılında Kırklareli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Kırklareli ilinde İl Merkez Stajını, Yalova ili Altınova ilçesinde Kaymakam Refikliği Stajını, Samsun ilinde Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajını tamamladı. Yozgat İli Çandır, Boğazlıyan ve Kadışehri ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunmasının ardından Yurtdışı Stajı için gönderildiği İngiltere’de İngilizce dil eğitimi aldı, İngiliz İdari Sistemi üzerine çeşitli kamu kurumlarında incelemelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğunda Büyükelçilik Stajını tamamladı. Yurtdışı dönüşü sonrasında ise Kırklareli ili Kofçaz ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu, ardından Tokat ili Artova Kaymakamı, Kahramanmaraş ili Andırın Kaymakamı ve Batman İli Hasankeyf İlçesi Kaymakamı olarak görev yaptı.

İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmekte olup evli ve 3 çocuk babasıdır.