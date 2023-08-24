Yayınlanma: 24.08.2023 - 15:44

Güncelleme: 24.08.2023 - 15:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Sakarya’da 6 ilçenin kaymakamı değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Karasu, Kocaali, Kaynarca, Akyazı, Taraklı ve Pamukova ilçelerinin kaymakamları değişti. Peki, Arifiye Kaymakamı Ahmet Can Pınar kimdir? Ahmet Can Pınar kaç yaşında, nereli?

AHMET CAN PINAR KİMDİR?

1984 yılında Konya ili Akşehir ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Akşehir ilçesinde, lise öğrenimini Aydın ili Nazilli ilçesinde tamamladı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2007 yılında Aydın Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Adaylık süresinden sonra sırasıyla Burdur-Çavdır, Van-Saray, Sivas-Yıldızeli Kaymakamlığı yaptı. 2018 Nisan ayında Ağrı Vali Yardımcılığı görevinin ardından 12/11/2018 tarihinde Afşin Kaymakamı olarak görevine başladı.

Kaymakam Ahmet Can Pınar, evli ve iki çocuk babasıdır.