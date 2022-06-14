Akyurt’ta fabrika yangını

Ankara’nın Akyurt ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

İHA
14 Haziran 2022 Salı, 17:47
Akyurt’ta fabrika yangını
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Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi Turgutreis Caddesi’nde bir fabrikanın ek binasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi fabrikanın yanında bulunan hazır beton fabrikasının araçları yaptı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi ile yangın kontrol altına alındı.


Ankara Yangın fabrika
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