Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, MHP Genel Merkezi'ne giderek Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşmede çekilen fotoğraflarda Bahçeli'nin Çakıcı ile kol kola girmesi dikkat çekti.
Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, MHP Genel Merkezi'ne giderek MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü.
Buluşmada çekilen fotoğrafta Bahçeli’nin Çakıcı’nın koluna girdiği görüldü.
Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin MHP’den bir açıklama yapılmadı.
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