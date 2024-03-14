Alacak kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı
Kayseri'de 2 grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Danişmendgazi Mahallesi Canlı Sokak'ta meydana geldi.
İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Batuhan B., tartıştığı Abdullah Y.'yi yaraladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kavgayı ayırmaya çalışan Batuhan B.'nin babası Sinan B. de bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Batuhan B. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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