Alacak kavgasında sopayla dövülerek öldürüldü!
Gaziantep'te alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada, Devrim Keleş (47), sopa ile dövülerek öldürüldü.
Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Devrim Keleş ile bir grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile Keleş, kimliği belirsiz kişiler tarafından sopayla darbedildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen Keleş, kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
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